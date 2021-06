Anti-Korruptions-Büro CIO ermittelt gegen früheren Chefankläger Yoon Seok-youl

Photo : YONHAP News

Das Anti-Korruptions-Büro CIO ermittelt gegen den füheren Chefstaatsanwalt Yoon Seok-youl.Ihm wird Machtmissbrauch und Strafvereitelung vorgeworfen.Aus juristischen Kreisen verlautete am Donnerstag, dass die neu geschaffene Behörde für die Untersuchungen von Korruption bei hohen Beamten am vergangenen Freitag Ermittlungen aufgenommen habe.Die Ermittler interessierten sich demnach dafür, warum 2019, als Yoon Leiter der Staatsanwaltschaft Seoul war, die Vorwürfe im Hedgefonds-Skandal um Optimus Asset Management fallen gelassen wurden.Auch wolle das Büro dem Verdacht nachgehen, dass Yoon sich in Ermittlungen gegen Kollegen eingeschaltet hatte, weil 2011 im Bestechungsskandal gegen die frühere Ministerpräsidentin Han Myeong-sook Falschaussagen gemacht worden sein könnten, um diese zu belasten.Yoon hatte sich immer wieder mit dem heutigen Regierungslager angelegt und sich gegen dessen Reformpläne gestemmt. In dem öffentlich ausgetragenen Konflikt mit Mitgliedern der Regierung von Präsident Moon Jae-in erarbeitete er sich den Ruf eines potenziellen Präsidentschaftskandidaten.Der 60-Jährige war im März dieses Jahres zurückgetreten und hatte damals die Regierungspartei erneut wegen ihrer hartnäckigen Haltung in der Frage der Reform der Staatsanwaltschaft kritisiert.Auch die Schaffung des Anti-Korruptions-Büros CIO erfolgte im Zuge der Reform. Damit soll verhindert werden, dass Staatsanwälte Allianzen mit den politisch Mächtigen eingehen.