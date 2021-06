Präsident Moon bricht für G7-Gipfel nach Großbritannien auf

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in bricht heute nach Großbritannien auf, um am Gipfel der Gruppe der Sieben teilzunehmen.Am Rande des Gipfels von Freitag bis Sonntag in Cornwall wird Moon mit seinen Kollegen aus Großbritannien, Australien und der Europäischen Union zu bilateralen Gesprächen zusammenkommen.Moon wurde vom britischen Premierminister Boris Johnson zu dem Gipfel eingeladen. Neben Südkorea sind auch Australien, Indien und Südafrika als Gast mit dabei.Moon wird beim Gipfel das Vorgehen Südkoreas im Kampf gegen Covid-19 sowie dessen angestrebte Rolle eines globalen Impfstoff-Zentrums betonen und die Erfahrungen des Landes bei der New Deal-Politik teilen.Das Präsidialamt erklärte zwar, dass über kein bilaterales Treffen mit Japan oder Dreiergespräche mit den USA und Japan gesprochen worden sei, schloss jedoch die Möglichkeit spontaner Zusammenkünfte nicht aus.Im Anschluss an den G7-Gipfel wird Moon von Sonntag bis Dienstag Österreich und von Dienstag bis Donnerstag Spanien einen Staatsbesuch abstatten.