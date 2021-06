Song Kang-ho nimmt als Jurymitglied an Filmfestspielen von Cannes teil

Photo : YONHAP News

Schauspieler Song Kang-ho wird in der Jury für die Wettbewerbskategorie bei den 74. Internationalen Filmfestspielen von Cannes sitzen.Song akzeptierte die Berufung in die Jury. Die vollständige Liste der Jurymitglieder wird nächste Woche offiziell bekannt gegeben.Song ist der fünfte Südkoreaner, der zu einem Jurymitglied für die Wettbewerbssektion beim Filmfestival von Cannes ernannt wurde. Regisseur Shin Sang-ok saß 1994 als erster Südkoreaner in der Jury, es folgten Regisseur Lee Chang-dong 2009, Schauspielerin Jeon Do-yeon 2014 und Regisseur Park Chan-wook 2017.Song wird auch als Teil der Besetzung des Films „Emergency Declaration“ von Regisseur Han Jae-rim an dem Filmfestival teilnehmen, der außerhalb der Wettbewerbssektion gezeigt wird.Die Filmfestspiele von Cannes finden vom 6. bis 17. Juli statt.