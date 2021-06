Pentagon-Chef: Nordkorea entwickelt Atomwaffen und Raketen mit dem Ziel eines Angriffs auf US-Festland

Photo : YONHAP News

Nordkorea arbeitet nach Einschätzung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Ausbau seiner Nuklear- und ballistischen Raketenprogramme.Dabei werde das Ziel verfolgt, das US-Festland angreifen zu können, äußerte der Minister in einem Bericht für den Verteidigungsausschuss des Senats vor der Budget-Anhörung.Pjöngjang arbeite weiter an solchen Programmen und stelle damit eine zunehmende Gefahr für die regionalen Verbündeten und Partner dar.Doch wollten die USA im Umgang mit Nordkorea an erster Stelle auf Diplomatie setzen und weiterhin daran arbeiten, dass Nordkorea sich weniger provokativ verhalte und Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel aufrechterhalten werden.Auch Generalstabschef Mark Milley pflichtete dem Minister bei. Er sagte, dass Nordkorea eine echte Gefahr für die USA darstelle.Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Nordkorea sich mäßigen wolle. Weiterhin liege der Fokus auf den militärischen Kapazitäten, dies auf Kosten seiner Bürger und des Friedens auf der koreanischen Halbinsel.