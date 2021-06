Südkorea hält an geltenden Corona-Schutzvorschriften drei weitere Wochen fest

Photo : YONHAP News

Südkorea hält an den geltenden Corona-Schutzvorschriften drei weitere Wochen fest.Die Regierung gab am Freitag bekannt, dass die Regeln für das Social Distancing sowie das Verbot der Zusammenkünfte von fünf oder mehr Menschen zunächst bis 4. Juli gelten würden.Gesundheitsminister Kwon Deok-cheol begründete die Entscheidung damit, dass in den vergangenen sechs Wochen die durchschnittlichen Infektionszahlen im oberen 500er-Bereich gelegen hätten. Die Reproduktionszahl habe in den letzten vier Wochen um den Wert von 1 geschwankt.Daher gelte für die Hauptstadtregion weiterhin Corona-Warnstufe 2, die dritthöchste Stufe. Die anderen Gebiete des Landes würden sich weiterhin in der Corona-Stufe 1,5 befinden.Der Minister kündigte außerdem an, dass die Sitzplatzbeschränkungen für Sportveranstaltungen, Konzerte und kulturelle Veranstaltungen schrittweise gelockert würden.Die Regierung hat die Corona-Schutzvorschriften seit Mitte Februar damit bereits zum siebten Mal verlängert.