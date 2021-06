Ausfuhren vom 1. bis 10. Juni um 40,9 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren haben im Verlauf des Juni um mehr als 40 Prozent zugelegt.Nach Angaben des Zollamtes betrug das Exportvolumen im Zeitraum vom 1. bis 10. Juni 17,28 Milliarden Dollar. Das seien 40,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen unter Berücksichtigung der Zahl der Werktage nahm um 32,6 Prozent zu.Die Halbleiterexporte wuchsen um 37,5 Prozent, die PKW-Exporte um 136,9 Prozent. Die Lieferungen von Ölprodukten legten um 70,2 Prozent zu. Dagegen wurde bei Schiffen ein Rückgang von 29,5 Prozent verzeichnet.Südkorea erfreute sich auf wichtigen Abnehmermärkten eines Zuwachses. Nach China wurden 14,2 Prozent mehr Waren exportiert, in die USA 63,4 Prozent mehr. Die Exporte in die Europäische Union nahmen um 85 Prozent zu, die nach Vietnam um 41,5 Prozent. Gegenüber Japan wurde ein Zuwachs von 39,3 Prozent verbucht.Die Einfuhren wuchsen im selben Zeitraum um 31 Prozent im Vorjahresvergleich auf 17,89 Milliarden Dollar.Im Jahresverlauf bis 10. Juni wurde in der Handelsbilanz ein Überschuss von 13,07 Milliarden Dollar erzielt.