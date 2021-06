Lee Jun-seok ist neuer Chef der größten Oppositionspartei PPP

Photo : YONHAP News

Lee Jun-seok ist zum Vorsitzenden der größten Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) gewählt worden.Auf dem Parteitag am Freitag wurde der überraschende Sieg des 36-jährigen Politikers, der noch nicht in die Nationalversammlung gewählt wurde, bekannt gegeben. Lee erhielt 43,8 Prozent der Stimmen bei einer Abstimmung durch Parteimitglieder und einer Umfrage bei allgemeinen Bürgern.Na Kyung-won folgte mit 37,1 Prozent der Stimmen auf Platz zwei.Lee lag bei der Abstimmung durch Parteimitglieder knapp hinter Na, sicherte sich jedoch bei der Umfrage bei den Bürgern fast 60 Prozent Zustimmung.Die neue Parteiführung steht vor der Aufgabe, Vorbereitungen auf die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr treffen zu müssen, darunter die Anwerbung von Kandidaten von außerhalb der Partei und eine Integration des Oppositionslagers.Lee betonte, die höchste Aufgabe der Partei sei der Sieg bei der Präsidentschaftswahl. Er wolle im Prozess hierfür eine Partei schaffen, die mit verschiedenen Kandidaten und Unterstützern koexistieren könne. Er forderte auch Toleranz gegenüber Meinungsäußerungen junger Menschen.Man wolle sich durch einen Wandel verändern und siegen, sagte Lee weiter. Er rief dazu auf, bei der Veränderung der Welt mitzuwirken und die Trägheit und Stereotype zu überwinden.Es ist das erste Mal in der Verfassungsgeschichte des Landes, dass jemand in seinen Dreißigern zum Vorsitzenden einer größeren Partei gewählt wurde.In den Parteivorstand wurden die Abgeordneten Cho Su-jin und Bae Hyun-jin und die früheren Parlamentarier Kim Jae-won und Jung Mi-kyung gewählt. Kim Yong-tae wurde als junges Vorstandsmitglied aufgenommen.Abgeordnete der regierenden Minjoo-Partei Koreas bewerteten Lees Wahl zum PPP-Chef als Ergebnis der Erwartungen der Bürger für eine neue Politik.