G7-Länder begrüßen Nordkorea-Politik der USA, fordern vollständige Denuklearisierung der Halbinsel

Photo : YONHAP News

Die G7-Länder haben die Nordkorea-Politik der USA begrüßt und eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel gefordert.In der am Sonntag veröffentlichten Abschlusserklärung des Gipfels im britischen Cornwall begrüßten die Teilnehmer die Bereitschaft Washingtons, seine diplomatischen Anstrengungen gegenüber Nordkorea in Abstimmung mit den relevanten Partnern fortzusetzen.Pjöngjang solle im Einklang mit allen Resolutionen des Weltsicherheitsrats nachweislich und unumkehrbar seine Massenvernichtungswaffen und Programme für ballistische Raketen abschaffen, heißt es in dem Dokument weiter.Die G7-Länder rieten allen Staaten eindringlich dazu, die mit diesen Resolutionen in Verbindung stehenden Sanktionen umzusetzen.Nordkorea wurde zu einem Engagement und der Wiederaufnahme des Dialogs mit der Weltgemeinschaft aufgefordert. Gleichzeitig wurde von Pjöngjang die "Achtung der Menschenrechte für alle" und "sofortige Klärung der Entführten-Frage" verlangt.