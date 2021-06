Südkorea befreit vollständig geimpfte Reisende von Quarantänepflicht

Photo : YONHAP News

Südkorea befreit ab dem 1. Juli vollständig gegen Covid-19 geimpfte Reisende von der Pflicht zur zweiwöchigen Quarantäne.Die Entscheidung traf die Regierung am Sonntag in einer von Ministerpräsident Kim Boo-kyum geleiteten Sitzung.Die Ausnahme gilt für diejenigen, die in Südkorea ihre Familie besuchen oder zu geschäftlichen, akademischen und sonstigen Zwecken von öffentlichem Interesse einreisen.Sie müssen sich nach der Ankunft nicht in eine zweiwöchige Quarantäne begeben, wenn sie alle vorgesehenen Dosen von zugelassenen Impfstoffen von Herstellern wie AstraZeneca, Pfizer, Moderna oder anderen erhalten haben.Reisende aus Virusvariantengebieten wie Südafrika und Brasilien werden jedoch nicht von der Quarantänepflicht befreit.Auch müssen Reisende bei der Ankunft weiterhin eine Bescheinigung über einen negativen Coronatest vorlegen und sich in Südkorea noch einmal testen lassen.