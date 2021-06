Südkorea und Deutschland streben Zusammenarbeit bei Impfstoffversorgung an

Photo : YONHAP News

Südkorea und Deutschland streben eine Zusammenarbeit bei der Versorgung mit Corona-Impfstoffen an.Darauf hätten sich Präsident Moon Jae-in und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag geeinigt, teilte das südkoreanische Präsidialamt mit.Die Einigung auf die Zusammenarbeit im Kampf gegen Covid-19 und den Einsatz für die Impfstoffversorgung sei bei einem direkten Gespräch am Rande des G7-Gipfels im britischen Cornwall erfolgt.Moon und Merkel hätten sich darauf verständigt, Wege zur Zusammenarbeit für eine gerechte Impfstoffverteilung ausloten zu wollen. Auch um eine Ausweitung der Impfstoffproduktion und verstärkte Versorgung mit Impfstoffen wollten sich beide Länder bemühen.Ein weiteres Thema des 23-minütigen Gesprächs sei die Situation auf der koreanischen Halbinsel gewesen.Präsident Moon habe außerdem gesagt, es sei bedeutungsvoll, dass Südkorea die Gelegenheit bekomme, wichtige internationale Angelegenheiten mit Deutschland und anderen G7-Ländern zu besprechen.Die deutsche Regierungschefin habe Moons Teilnahme an dem Treffen als Gast begrüßt und ihre Hoffnung auf eine enge Kooperation bei globalen Herausforderungen wie Gesundheitskrisen und Klimawandel zum Ausdruck gebracht, hieß es.