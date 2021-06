Japans Premier fordert nach G7-Gipfel von Südkorea Lösung für Zwangsarbeiter- und Trostfrauenfrage

Photo : YONHAP News

Der japanische Premierminister Yoshihide Suga hat nach dem G7-Gipfel die Position bekräftigt, dass Südkorea seinerseits Lösungsvorschläge für die Frage der von Japan rekrutierten Zwangsarbeiter und Trostfrauen in Kriegszeiten vorlegen sollte.Laut japanischen Medien wie der Nachrichtenagentur Kyodo machte Suga nach dem Abschluss des Gipfels im britischen Cornwall am Sonntagnachmittag (Ortszeit) gegenüber Reportern die entsprechende Äußerung.Suga teilte mit, dass er beim G7-Gipfel mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in Grüße ausgetauscht habe. Suga zufolge war Moon im Sitzungssaal auf ihn zugekommen, um ihn zu begrüßen. Es war überhaupt das erste Treffen zwischen Moon und Suga.Suga sagte, er hoffe, dass Präsident Moon in Fragen der Arbeiter und Trostfrauen in Kriegszeiten Führungskraft an den Tag legen werde. Damit habe er erneut die Einschätzung zum Ausdruck gebracht, dass Südkorea in diesen Angelegenheiten Vorschläge unterbreiten sollte.Moon und Suga hatten am Rande des dreitägigen Gipfels kein offizielles oder informelles bilaterales Gespräch geführt. Wie verlautete, hätten beide am Samstag im Sitzungssaal Grüße ausgetauscht und später in der Banketthalle eine Minute lang miteinander geredet.