Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Montag 399 Corona-Neuinfektionen gemeldet.Es ist der tiefste Stand seit Ende März.Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde KDCA belaufe sich die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Corona-Krise auf 148.273.Unter den binnen 24 Stunden am Sonntag erfassten Infektionen handele es sich in 360 Fällen um lokale Übertragungen des Virus. In 39 Fällen sei eine Ansteckung bei aus dem Ausland eingereisten Personen festgestellt worden.