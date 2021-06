Erstmals Südkoreaner zum Präfekten einer Kongregation ernannt

Photo : YONHAP News

Ein Südkoreaner ist zum Präfekten einer Kongregation des Vatikans ernannt worden.Der Vatikan gab bekannt, dass Papst Franziskus Bischof Lazarus You Heung-sik, Leiter der Diözese von Daejeon, zum neuen Präfekten der Kleruskongregation ernannt habe. Gleichzeitig wurde er zum Erzbischof befördert.Es ist das erste Mal in der Geschichte des Vatikans, dass ein Südkoreaner in den Rang eines Untersekretärs oder höher befördert wurde.Die Kleruskongregation ist eine wichtige Behörde der Kurie, die für Angelegenheiten der Priester und Diakone sowie die Seminare zuständig ist.Erzbischof You sagte, dass er die ihm gegebene Rolle und seinen Auftrag aufrichtig erfüllen werde. Man sei sich darüber im Klaren, dass die Kirche erneuert werde, wenn die Priester erneuert würden. Daher wolle er Hilfe leisten, damit die Priester mit Freude und glücklich ihren Auftrag erfüllen und ihr Leben gut führen könnten.Präsident Moon Jae-in schickte dem neuen Leiter der Kleruskongregation eine Gratulationsbotschaft. Dies sei eine frohe Nachricht, die den Status des Landes erhöht habe, schrieb er darin.You wird ab August für fünf Jahre als Präfekt im Amt sein.