Südkorea, USA und Japan begannen Luftwaffenübung in Alaska

Photo : YONHAP News

Eine multilaterale Luftwaffenübung hat in Alaska begonnen, an der die USA, Südkorea und Japan teilnehmen.Das Indopazifische Kommando der USA teilte am Freitag (Ortszeit) im Internetauftritt mit, dass die Übung „Red Flag-Alaska 21-2“ am Donnerstag begonnen habe. Dies sei die erste Übung mit internationalen Teilnehmern, nachdem die US-Luftwaffe im letzten August die Übung allein abgehalten habe.Für die bis zum 25. Juni dauernde Übung werden 1.500 Soldaten und über 100 Flugzeuge mobilisiert, darunter auch der südkoreanischen Luftwaffe und der japanischen Luftselbstverteidigungskräfte.Die südkoreanischen Luftstreitkräfte schickten F-15K-Kampfjets und Transportflugzeuge zu dem Manöver. Es ist das erste Mal seit 2018, dass ein Kampfjet Südkoreas daran teilnimmt.Das Manöver ist die erste gemeinsame Übung zwischen Südkorea, den USA und Japan, nachdem die drei Länder beim Außen- und Verteidigungsministertreffen im März in Seoul die trilaterale Sicherheitskooperation betont hatten. Daher zieht die Übung größeres Interesse auf sich.