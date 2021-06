Präsident Moon sagt Spende über 100 Millionen Dollar für Impfstoffinitiative COVAX zu

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat beim G7-Gipfel in Großbritannien die Absicht Südkoreas verkündet, zur Versorgung von Entwicklungsländern mit Covid-19-Impfstoffen beizutragen.Beim am Sonntag zu Ende gegangenen Gipfel waren sich die Staats- und Regierungschefs darin einig, dass die Bereitstellung von Impfstoffen für Entwicklungsländer unerlässlich ist, damit die Corona-Pandemie beendet werden kann.Moon versprach dabei, dass Südkorea dieses Jahr 100 Millionen Dollar spenden wolle, damit Entwicklungsländer über COVAX AMC Impfstoffe erhalten können. Er sagte zu, nächstes Jahr zusätzlich 100 Millionen Dollar in bar oder in Form von Gütern bereitzustellen.Moon betonte zudem, dass Südkorea auf der Grundlage seiner hervorragenden Produktionskapazitäten als globales Impfstoff-Zentrum fungieren wolle.Moon kam am Sonntag mit dem britischen Premierminister Boris Johnson zu einem bilateralen Gespräch zusammen. Moon teilte dabei mit, dass der britische Impfstoff von AstraZeneca in Südkorea als Hauptvakzin eingesetzt werde. Johnson bewertete das Vorgehen Südkoreas im Kampf gegen Covid-19 als vorbildlich.