Fußballnationalmannschaft absolviert zweite WM-Qualifikationsrunde ohne Niederlage

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die zweite Runde der asiatischen Qualifikation der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ohne Niederlage beendet.Die südkoreanische Nationalmannschaft unter Trainer Paulo Bento besiegte im letzten Spiel am Sonntag in Goyang Libanon mit 2:1. Südkorea lag mit 0:1 zurück, als ein Eigentor und dann ein Elfmetertor von Son Heung-min das Spiel entschieden.Südkorea beendete die zweite Qualifikationsrunde mit fünf Siegen und einem Unentschieden als Gruppenerster.Die letzte Qualifikationsrunde soll im September beginnen. Daran nehmen zwölf Mannschaften teil. Die Gruppenauslosung ist am 1. Juli geplant. Jede Mannschaft muss zehn Spiele absolvieren.