Umfrage: Zustimmung für PPP steigt dank Effekt des Parteitags auf 39,1 Prozent

Photo : YONHAP News

Die größte Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) hat nach ihrem Parteitag den Vorsprung vor der Regierungspartei auf fast zehn Prozentpunkte erhöht.Das ergab eine Umfrage, bei der landesweit 2.512 über 18-Jährige vom 7. bis 11. Juni befragt wurden. Realmeter führte die Umfrage im Auftrag des Senders YTN durch.Laut dem am Montag veröffentlichten Ergebnis sicherte sich die PPP 39,1 Prozent Zustimmung, 1,1 Prozentpunkte mehr als eine Woche zuvor. Damit wurde ihr in der ersten Aprilwoche erzielter Rekord von 39,4 Prozent fast erreicht.Die Minjoo-Partei Koreas büßte dagegen 0,5 Prozentpunkte auf 29,2 Prozent ein. Die Differenz zwischen beiden Parteien lag bei 9,9 Prozentpunkten und damit die 13. Woche in Folge außerhalb der Fehlerspanne.Die Partei des Volks erhielt 6,7 Prozent Zustimmung. Die Offene Demokratische Partei kam auf sechs Prozent, die Gerechtigkeitspartei auf 3,9 Prozent.Ein Mitarbeiter von Realmeter ging davon aus, dass der Effekt des Parteitags der PPP in der vergangenen Woche maximale Wirkung entfaltet habe. Dort wurde mit Lee Jun-seok überraschend ein junger Kandidat zum Vorsitzenden ernannt.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus zwei Prozentpunkten. Details können auf der Webseite von Realmeter eingesehen werden.