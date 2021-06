Internationales Geschenk von Joseons König Gojong für österreichischen Kaiser wird in Wien ausgestellt

Im Kunsthistorischen Museum Wien wird derzeit ein spezielles Kulturgut aus Korea ausgestellt.



In einer Sonderausstellung, in der der Umgang der Menschheit mit ihre Lösungsfähigkeit überschreitenden Situationen wie der Corona-Pandemie gezeigt wird, werden ein Kriegskleid und ein Helm aus der Joseon-Dynastie zur Schau gestellt.



Auf dem Helm befinden sich Drachen mit fünf Fußnägeln an jedem Fuß, ein Symbol des Königshauses, und Phönixfiguren.



Laut Dokumenten in Österreich handelt es sich um ein Geschenk von König Gojong von Joseon für Kaiser Franz Joseph I. nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern im Jahr 1892.



Es ist auch von Bedeutung, dass ein Symbol der 130-jährigen Freundschaft zwischen Korea und Österreich zur Zeit des Besuchs von Präsident Moon Jae-in in Österreich der Öffentlichkeit gezeigt wird.



Der südkoreanische Botschafter Shin Chae-hyun äußerte die Hoffnung, dass aus diesem Anlass über die Freundschaft zwischen beiden Ländern nachgedacht wird und die Kooperation in Kultur und Kunst vertieft wird.



Präsident Moon will während des ersten Staatsbesuchs eines südkoreanischen Staatsoberhauptes in Österreich über die Verstärkung der bilateralen Zusammenarbeit auf Gebieten wie Wissenschaft und Technologie sowie Kultur sprechen.