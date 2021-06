Nordkoreas Machthaber fordert bei Sitzung der Militärkommission Alarmbereitschaft der Armee

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat bei einer Sitzung der Zentralen Militärkommission der Arbeiterpartei das Militär zu einer Alarmbereitschaft angesichts der sich schnell verändernden Situation auf der koreanischen Halbinsel aufgefordert.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Samstag, dass eine erweiterte Sitzung der Zentralen Militärkommission am Freitag unter Kims Vorsitz stattgefunden habe.Kim betonte laut dem Bericht, dass die Volksarmee gründlich eine hohe Alarmbereitschaft aufrechterhalten müsse, indem sie die Vorgaben der Partei für den Aufbau der Armee ohne Abweichung entschlossen umsetze.Bei der Sitzung seien wichtige Aufgaben vorgelegt worden, um entsprechend der sich jüngst schnell verändernden Situation in der Umgebung der koreanischen Halbinsel und den Forderungen der Revolution Nordkoreas die Kampfkraft weiter zu stärken und eine neue Wende in den nationalen Verteidigungsprojekten herbeizuführen, hieß es.Die Sitzung der Militärkommission fand offenbar im Vorfeld einer Plenarsitzung der Arbeiterpartei statt, die nach Nordkoreas Ankündigung Anfang Juli geplant ist.