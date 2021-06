Asiana nimmt im Juli Flüge zwischen Incheon und Saipan wieder auf

Photo : YONHAP News

Asiana Airlines wird die wegen der Corona-Pandemie eingestellten Flüge zwischen Incheon und Saipan wieder aufnehmen.Die Fluggesellschaft teilte am Montag mit, dass ab 24. Juli einmal in der Woche, und zwar samstags, der Hin- und Rückflug auf der Strecke Incheon-Saipan angeboten werde.Bei der Einreise nach Saipan besteht keine Quarantänepflicht, wenn eine Impfung mit einem von der US-Arzneimittelbehörde FDA oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugelassenen Vakzin nachgewiesen wird.Asiana wird die Route Incheon-Saipan erstmals seit 16 Monaten wieder bedienen. Die Fluggesellschaft erklärte, dass sie im zweiten Halbjahr auf weiteren Strecken wieder Flüge aufnehmen werde.