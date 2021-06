Südkorea fordert vor Jubiläum innerkoreanischer Erklärung Nordkorea zur Rückkehr zu Dialog auf

Photo : YONHAP News

Das Vereinigungsministerium hat vor dem 21. Jahrestag der Gemeinsamen Erklärung Süd- und Nordkoreas vom 15. Juni Nordkorea aufgefordert, sich im Einklang mit dem Geist der Erklärung auf innerkoreanische Gespräche und eine Kooperation einzulassen.Die entsprechende Forderung unterbreitete die Sprecherin des Ministeriums, Lee Jong-joo, am Montag, einen Tag vor dem Jubiläum.Die Regierung werde ihr Bestes tun, um Fortschritte im Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel zu erzielen, indem sie die innerkoreanischen Vereinbarungen einschließlich der Gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni kontinuierlich umsetze, sagte Lee.Zur Gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni, die beim ersten innerkoreanischen Gipfel im Jahr 2000 veröffentlicht worden war, hieß es, dass Süd- und Nordkorea mit der ersten Einigung zwischen ihren Staatschefs nach der Teilung eine neue Ära eröffnet hätten, in der sie gemeinsam für Versöhnung, Kooperation, Frieden und Wiedervereinigung Bemühungen unternähmen. Sie sei eine Grundlage für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel geworden.Südkorea plant dieses Jahr keine Jubiläumsveranstaltung auf Regierungsebene. Stattdessen wird der Vereinigungsminister an Feierlichkeiten teilnehmen, die von privaten Organisationen, Gebietskörperschaften und dem Parlament durchgeführt werden.