Übung zur Verteidigung von Dokdo findet morgen statt

Photo : YONHAP News

Das Militär wird am Dienstag die erste Übung zur Verteidigung von Dokdo in diesem Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit abhalten.Nach Angaben eines Militärvertreters am Montag werden für die „Übung zum Schutz des Ostmeer-Territoriums“ in der Umgebung der Felseninseln Kriegsschiffe und Flugzeuge der Marine und der Küstenwache mobilisiert. Auch die Luftwaffe werde daran teilnehmen.Die Marine habe jedes Jahr die Übung zum Schutz des Ostmeer-Territoriums abgehalten. Die diesmalige Übung ziele ebenfalls darauf ab, gegen Bedrohungen für Südkoreas Hoheitsgebiet und Vermögen der Bürger vorzugehen.Mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie werden Übungen auf See und kontaktfreie Übungen im Mittelpunkt stehen. Eine Landung auf der Insel werde nicht geübt.Das Militär und die Küstenwache halten seit 1986 halbjährlich die Übung zur Verteidigung von Dokdo ab.