Internationales Senat von Rhode Island verabschiedet Resolution zur Verurteilung von Harvard-Professor Ramseyer

Der Senat des US-Bundesstaates Rhode Island hat eine Resolution verabschiedet, um den Harvard-Professor John Mark Ramseyer wegen seines umstrittenen Artikels zu Sexsklavinnen der japanischen Armee in Kriegszeiten zu verurteilen.



Das teilte Hong Jin-sup, der ehemalige Leiter der Koreanergemeinde in Rhode Island, am Montag mit.



Ramseyer, Professor an der Havard Law School, behauptet in dem dieses Jahr veröffentlichten Artikel, dass die sogenannten Trostfrauen des japanischen Militärs Prostituierte gewesen seien, die auf Vertragsbasis gearbeitet hätten.



Laut Hong reichte Senator Michael McCaffrey die Resolution am 8. Juni (Ortszeit) ein. Hong habe dem Senator das Einbringen einer solchen Resolution vorgeschlagen und Material für ihn gesammelt.



Der Senat von Rhode Island erkennt darin an, dass die Streitkräfte des Kaiserreichs Japans während der Besetzung des größten Teils Asiens und vieler pazifischer Inseln seit den 1930er Jahren bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs viele Frauen, insbesondere koreanische Frauen, zur sexuellen Sklaverei gezwungen hatten.



Zu den Artikeln, in denen Informationen fehlten und die inkorrekt seien, zähle der Aufsatz, den Ramseyer in letzter Zeit verfasst habe. Darin würden die Trostfrauen der japanischen Armee als Prostituierte dargestellt, die unabhängig gewesen seien und eingewilligt hätten, hieß es.



Die Reaktionen auf den Artikel seien spontan gewesen. Dieser sei von den meisten Wissenschaftlern mit Misstrauen in unvorstellbarem Ausmaß konfrontiert gewesen. Zahlreiche Aktivisten, politische Führer und Studenten hätten sich gegen den Aufsatz heftig zur Wehr gesetzt, heißt es.



Der Senat beschloss, dass formelle Kopien der Resolution US-Präsident Joe Biden und dem Gouverneur von Rhode Island Daniel McKee übergeben werden sollten.