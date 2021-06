Beamter: Japan sagte einseitig informelles Gipfelgespräch mit Südkorea ab

Photo : YONHAP News

Japan hat ein mit Südkorea vereinbartes informelles Gespräch zwischen Präsident Moon Jae-in und Premierminister Yoshihide Suga am Rande des G7-Gipfels einseitig abgesagt.Nach Angaben eines Beamten des südkoreanischen Außenministeriums am Montag hatten sich beide Länder vorläufig darauf geeinigt, dass Moon und Suga am Rande des G7-Gipfels vom 11. bis 13. Juni in Großbritannien zu einem informellen bilateralen Gespräch zusammenkommen würden.Es sei ein bedeutendes diplomatisches Ergebnis, dass Präsident Moon anlässlich seiner Teilnahme am G7-Gipfel bilaterale Gespräche mit den Regierungs- oder Staatschefs Großbritanniens, der Europäischen Union, Deutschlands, Frankreichs und Australiens geführt habe. Es sei jedoch bedauerlich, dass kein Gipfelgespräch mit Japan, einem Nachbarland, zustande gekommen sei, hieß es.Die südkoreanische Seite habe von Anfang an mit Offenheit auf eine positive Reaktion Japans gehofft. Seoul bedauere, dass die japanische Seite mit Verweis auf Südkoreas jährliche Übung zum Schutz seines Ostmeer-Territoriums das auf Arbeitsebene vorläufig vereinbarte Treffen schließlich nicht akzeptiert habe, hieß es weiter.Die Übung findet halbjährlich in der Umgebung der südkoreanischen Felseninseln Dokdo statt, auf die Japan immer wieder Gebietsanspruch erhebt.