Südkorea setzt Marineschiff für Impfungen von Inselbewohnern ein

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird ein Marineschiff für Impfungen von Inselbewohnern gegen Covid-19 eingesetzt.Nach Angaben der Seuchenkontrollbehörde werden an Bord des Schiffs Hansando vom heutigen Montag bis Ende dieses Monats mehr als 600 Bewohner von 25 Inselgebieten der Provinz Süd-Jeolla über 30 Jahren geimpft. Verabreicht wird der Einmal-Impfstoff von Janssen.Zuvor hatten die Impfungen von 890.400 Personen einschließlich Reservisten mit dem Janssen-Impfstoff begonnen. Sie werden bis Mittwoch fortgesetzt.Ab Dienstag werden unter 30-jährige Beschäftigte in systemrelevanten Berufen wie Feuerwehrleute und Beamte der Küstenwache, Beschäftigte in Hochrisikoeinrichtungen sowie Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen ihre erste Impfung mit dem Pfizer-Vakzin erhalten.Erste Impfungen von über 60-Jährigen mit dem AstraZeneca-Mittel finden bis zum 19. Juni in medizinischen Einrichtungen statt.Unterdessen wurden einige Corona-Beschränkungen gelockert. In Sportanlagen im Freien dürfen die Sitzkapazitäten ab dem heutigen Montag bis zu 30 Prozent in der Hauptstadtregion und bis zur Hälfte in anderen Regionen belegt werden. Bislang lag die Obergrenze bei zehn Prozent.In Konzerthallen für die Popmusik wurde die zulässige Zuschauerzahl bis auf 4.000 Personen erhöht.Die geltenden Warnstufen zur sozialen Distanzierung und das Verbot privater Treffen von fünf oder mehr Personen bleiben dagegen für drei weitere Wochen bis zum 4. Juli in Kraft.