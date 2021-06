Präsident Moon: Südkorea würde Versorgung Nordkoreas mit Corona-Impfstoffen vorantreiben

Photo : YONHAP News

Südkorea ist zur Unterstützung einer Versorgung Nordkoreas mit Corona-Impfstoffen bereit, sollte das Land dies wünschen.Das sagte Präsident Moon Jae-in am Montag in Wien auf der Pressekonferenz im Anschluss an sein Gespräch mit Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen.Sollte Südkorea in die Lage kommen, als globales Impfstoff-Drehkreuz zu fungieren, werde Nordkorea "selbstverständlich" unter den potenziellen Kooperationspartnern sein.Auch die USA würden eine humanitäre Zusammenarbeit mit Nordkorea tatkräftig unterstützen, sagte Moon.Moon war am Sonntag in Österreich eingetroffen. Dort ist erstmals seit dem Abschluss des Österreich-Korea-Vertrags im Jahr 1892 ein südkoreanisches Staatsoberhaupt zu Besuch.