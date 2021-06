Corona-Impfungen von Beschäftigen in systemrelevanten Berufen unter 30 Jahren beginnen heute

Photo : YONHAP News

Impfungen von Menschen in ihren Zwanzigern gegen Covid-19 beginnen am heutigen Dienstag.Verabreicht wird der Impfstoff von Pfizer.Nach Angaben der Impf-Taskforce erhalten diejenigen Personen, die nach Januar 1992 geboren wurden und in systemrelevanten Berufen wie Polizei, Küstenwache und Feuerwehr beschäftigt sind, ihre erste Impfung. Auch Beschäftigte im Gesundheits- und Medizinbereich, Erziehungspersonal in Kindergärten und Kindertagesstätten sowie Lehrer der unteren Grundschulklassen und Betreuungspersonal in dieser Altersgruppe werden geimpft.Zuvor waren 200.000 Impfberechtigte dieser Altersgruppe ab 7. Juni zur Buchung eines Impftermins aufgerufen worden.