Südkorea hält heute Übung zur Verteidigung von Dokdo ab

Photo : YONHAP News

Das Militär hält am heutigen Dienstag die erste Übung zur Verteidigung von Dokdo in diesem Jahr ab.Für die „Übung zum Schutz des Ostmeer-Territoriums“ unter Ausschluss der Öffentlichkeit werden laut Informationen Kriegsschiffe und Flugzeuge der Marine und der Küstenwache mobilisiert. Auch die Luftwaffe nimmt daran teil, die Marineinfanterie hingegen nicht, weil keine Landungsübung stattfindet.Laut einer Regierungsquelle wurde die Übung im zweiten Halbjahr letzten Jahres aufgrund der Corona-Pandemie verkleinert. Die diesjährige Übung werde jedoch in einem ähnlichen Umfang wie in den vergangenen Jahren stattfinden.Das Militär und die Küstenwache halten seit 1986 halbjährlich die Übung zur Verteidigung von Dokdo ab. Japan, das Gebietsanspruch auf die Felseninseln erhebt, hat wiederholt dagegen protestiert.Ein Militärvertreter sagte, die Marine habe jedes Jahr die regelmäßige Übung zum Schutz des Ostmeer-Territoriums durchgeführt. Die diesmalige Übung ziele ebenfalls darauf ab, gegen Bedrohungen für Südkoreas Hoheitsgebiet und Vermögen der Bürger vorzugehen.