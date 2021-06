BTS bleiben mit „Butter“ dritte Woche in Folge an Spitze der Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

BTS bleiben mit ihrer neuen Single „Butter“ die dritte Woche in Folge an der Spitze der Billboard Single-Charts Hot 100.„Billboard“ teilte am Montag (Ortszeit) mit, dass „Butter“, der zweite englischsprachige Song der K-Pop-Band, an der Spitze der Billboard Hot 100 stehe.Es ist das erste Mal für BTS, drei Wochen in Folge an der Spitze der Billboard Single-Charts zu stehen.„Dynamite“, der letztes Jahr veröffentlichte erste englischsprachige Song von BTS, hatte in der ersten und zweiten Woche den ersten Platz der Billboard Hot 100 belegt, danach in der dritten und vierten Woche auf Platz zwei gelegen. In der fünften Woche konnte das Lied wieder auf Platz eins vorrücken.BTS dankten auf ihrer Twitter-Seite ihrer Fangemeinde ARMY dafür, den unglaublichen Rekord ermöglicht zu haben.