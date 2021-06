USA unterstützen mögliche Versorgung Nordkoreas mit Corona-Impfstoffen

Photo : KBS News

Die USA unterstützen eine mögliche Versorgung Nordkoreas mit Corona-Impfstoffen.Zwar hätten die USA keine unmittelbaren Pläne, das Land mit Impfstoff zu versorgen, würden internationale Hilfsbemühungen für Nordkorea in der Pandemie aber unterstützen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Montag der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.Präsident Moon Jae-in hatte am Montag bei seinem Besuch in Österreich gesagt, dass seine Regierung eine Zusammenarbeit voranbringen wolle, damit Pjöngjang mit Impfstoffen versorgt werden könne, sollte das Land dies wünschen.Die Bemerkung machte er auf der Pressekonferenz nach seinem Treffen mit Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Die USA würden eine humanitäre Zusammenarbeit mit Nordkorea unterstützen, hatte Moon hinzugefügt.