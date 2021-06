NATO-Mitglieder äußern Unterstützung für Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Die Mitglieder der Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) haben ihre Unterstützung für das Ziel einer vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung Nordkoreas geäußert.Die Staats- und Regierungschefs der 30 NATO-Mitglieder drückten ihre volle Unterstützung für das Ziel im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats in einem gemeinsamen Kommuniqué im Anschluss an ihr Gipfeltreffen am Montag (Ortszeit) in Brüssel aus.Sie forderten darin Nordkorea auf, für die Erreichung des Ziels sinnvolle Verhandlungen mit den USA aufzunehmen.Man fordere Nordkorea auf, seine internationalen Verpflichtungen vollständig zu erfüllen, hieß es weiter. Verlangt wurde, seine nuklearen, chemischen und biologischen Fähigkeiten zur Kampfführung sowie ballistische Raketen zu beseitigen und zum Atomwaffensperrvertrag (NPT) und seinem umfassenden Schutzabkommen (CSA) mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zurückzukehren. Auch der Verzicht auf alle damit verbundenen Programme wurde verlangt.