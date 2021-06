Iran zahlt UN-Beiträge mit in Südkorea eingefrorenem Geld nach

Photo : YONHAP News

Iran hat seine überfälligen UN-Beiträge in Höhe von etwa 16 Millionen Dollar mit einem Teil seiner eingefrorenen Vermögenswerte in Südkorea nachgezahlt.Die iranische staatliche Nachrichtenagentur IRNA hatte berichtet, dass Iran die UN-Beiträge in Höhe von 16,25 Millionen Dollar unter anderem mit Hilfe Südkoreas gezahlt habe.Diesbezüglich sagte ein Beamter des Außenministeriums in Seoul am Montag, dass die südkoreanische Bank IBK, bei der iranische Gelder deponiert sind, das Geld überwiesen habe. Hierfür habe es Besprechungen mit den Vereinten Nationen und den USA gegeben.Die UN hätten bestätigt, dass die iranische Regierung am Freitag ihr Stimmrecht wiedererlangt habe, hieß es weiter.Auf Konten von zwei Banken in Südkorea sind schätzungsweise sieben Milliarden Dollar eingefroren, die Iran gehören. Iran hatte 2010 bei der IBK und der Woori Bank Won-Konten im Namen seiner Zentralbank eröffnet, um darüber Zahlungen für seine Öllieferungen zu erhalten. Die Transaktionen über diese Konten wurden jedoch eingestellt, nachdem die US-Regierung 2018 die iranische Zentralbank auf ihre Sanktionsliste gesetzt hatte. Iran hat immer wieder die Freigabe der Gelder verlangt.