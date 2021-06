Vereinigungsminister verschiebt USA-Besuch

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat seinen für Ende Juni geplanten USA-Besuch verschoben.Die Entscheidung teilte ein Regierungsvertreter am Dienstag mit.Als Grund wird die in letzter Zeit gewachsene Ungewissheit über die Lage auf der koreanischen Halbinsel vermutet. Bislang ist unklar, welchen Kurs Nordkorea gegenüber den USA und Südkorea verfolgen will.Zum Ergebnis des letzten Südkorea-USA-Gipfels im Mai hat Nordkorea noch keine offizielle Stellungnahme auf Regierungsebene abgegeben. Zudem gibt es keine Nachrichten über eine angekündigte Plenarsitzung der Arbeiterpartei, die Anfang Juni stattfinden sollte.Es wurde erwartet, dass Lee in den USA mit Vertretern der Regierung, des Kongresses sowie von Denkfabriken und Bürgerorganisationen zusammenkommen würde, um den innerkoreanischen Austausch und die Kooperation sowie Nordkorea-Sanktionen zu erörtern.