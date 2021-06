Bisher 12,56 Millionen Menschen erhielten erste Corona-Impfung

Photo : YONHAP News

Die Zahl der gegen Covid-19 Geimpften in Südkorea hat zwölf Millionen übertroffen.Nach Angaben der Impf-Taskforce am Dienstag erhielten bis Mitternacht binnen 24 Stunden 731.735 Personen ihre erste Impfung. Bisher hätten insgesamt 12,565 Millionen Menschen die erste Spritze bekommen.Das entspricht 24,5 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes.Knapp 8,55 Millionen Menschen wurde der Impfstoff von AstraZeneca verabreicht, fast 3,27 Millionen das Pfizer-Vakzin. Rund 751.000 Menschen wurden mit dem Einmal-Impfstoff von Janssen geimpft.Der Anteil der vollständig Geimpften erreicht 6,4 Prozent der Bevölkerung.Südkorea meldete unterdessen den zweiten Tag in Folge weniger als 400 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 374 neue Infektionsfälle bestätigt, darunter 347 lokale und 27 eingeschleppte Fälle.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um vier auf 1.992. Die Letalitätsrate liegt bei 1,34 Prozent.