Präsident Moon: Südkorea würde Versorgung Nordkoreas mit Corona-Impfstoffen vorantreiben

Photo : KBS News

Südkorea ist zur Unterstützung einer Versorgung Nordkoreas mit Corona-Impfstoffen bereit, sollte das Land dies wünschen.Das sagte Präsident Moon Jae-in am Montag in Wien auf der Pressekonferenz im Anschluss an sein Gespräch mit Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen.Sollte Südkorea in die Lage kommen, als globales Impfstoff-Drehkreuz zu fungieren, werde Nordkorea "selbstverständlich" unter den potenziellen Kooperationspartnern sein.Auch die USA würden eine humanitäre Zusammenarbeit mit Nordkorea tatkräftig unterstützen, sagte Moon.Zuvor war Moon Jae-in mit dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zusammengekommen. Beide haben sich darauf verständigt, dass Südkorea und Österreich die besten Partner in der Zeit der vierten industriellen Revolution seien.Österreich verfüge über hochmoderne Wissenschaftstechnologie und Südkorea über hervorragende Fähigkeiten bei der Industrialisierung und Kommerzialisierung von Technologien. Moon äußerte seine Einschätzung, dass trotz der Corona-Pandemie das bilaterale Handelsvolumen zu einem weiteren Wachstum tendiere und schlug vor, sich weiterhin um einen für beide Seiten vorteilhaften Handel zu bemühen.Zudem erläuterte er die Bemühungen der Seouler Regierung um eine Verankerung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel. Bundespräsident Van der Bellen habe bestätigt, dass Österreich Südkorea in dieser Angelegenheit unverändert und kontinuierlich unterstützen werde, hieß es.Beim Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz einigten sich beide Staaten zudem darauf, eine strategische Partnerschaft einzugehen.Moon besuchte Österreich als erster südkoreanischer Präsident seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Österreich im Jahr 1892. Am Dienstag beendete das südkoreanische Staatsoberhaupt seinen dreitägigen Aufenthalt in Österreich und reiste zur letzten Station seiner Europa-Reise nach Spanien weiter.