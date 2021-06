Finanzaufsicht fordert von Börsen Liste von mit Investitionswarnung versehenen Kryptowährungen

Photo : YONHAP News

Die Finanzaufsicht FSS hat am Montag die Betreiber von 20 Kryptobörsen im Land per E-Mail zur Preisgabe von Informationen aufgefordert.Verlangt wurde, über die im Zeitraum vom 7. bis 14. Juni börsennotierten Kryptowährungen und die Kryptogelder, deren Börsenzulassung aufgegeben oder zu denen eine Investitionswarnung herausgegeben wurde, zu berichten.Demnach sollen konkrete Gründe für die Dekotierung und die Warnung genannt werden, auch die Zahl der Besitzer solcher Kryptogelder und die Summe müssten angegeben werden.Hintergrund ist, dass Upbit, die größte Kryptobörse in Südkorea, am 11. Juni unerwartet die Entscheidung bekannt gemacht hatte, einige Kryptowährungen zu dekotieren und eine Investitionswarnung für mehrere Kryptogelder herauszugeben. Damit hatte sie große Schwankungen am Markt verursacht.Am Wochenende sei viel über die Dekotierung von Coins berichtet worden. Um sich über die Gesamtsituation zu informieren, habe die Finanzaufsicht um zusätzliche Daten gebeten, sagte Kim Byeong-chil, Direktor der Abteilung für digitale Finanzaufsicht.In der Branche wird spekuliert, dass die Finanzbehörde angesichts der hohen Zahl der notierten Kryptogelder die Börsen unter Druck setzen wolle.Ein Börsenvertreter sagte, dass die Forderung nach der Aushändigung der Liste der zugelassenen Kryptogelder und zum aktuellen Stand einer Druckausübung gleichkomme, die Zahl der kotierten Kryptowährungen zu verringern.An den vier größten Börsen in Südkorea sind im Schnitt 140 Kryptowährungen pro Börse notiert. Es hieß, dass dies im Vergleich mit den etwa 50 in den USA und Europa zu hoch sei.