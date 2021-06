Zahl der Erstgeimpften übertraf 13 Millionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Menschen in Südkorea, die mindestens ihre erste Impfung gegen Covid-19 erhielten, hat am Dienstag die Marke von 13 Millionen übertroffen.Das gelang am 110. Tag nach dem Beginn der Impfkampagne im Land am 26. Februar.Kim Ki-nam von der Impf-Taskforce der Regierung teilte heute vor der Presse mit, dass die Zahl der Erstgeimpften mit Stand 14.30 Uhr 13 Millionen übertroffen habe. Ihr Anteil habe 25 Prozent der Gesamtbevölkerung überschritten.Er versprach weitere Bemühungen, damit bis September bis zu 36 Millionen Menschen, 70 Prozent der Gesamtbevölkerung, die erste Dosis bekommen haben und das Ziel einer Herdenimmunität im November möglichst frühzeitig erreicht werden kann.