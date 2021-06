Tokio dementiert Medienbericht über Koordinierung von Japan-Besuch Moons

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung hat einen Medienbericht dementiert, nach dem Seoul und Tokio einen möglichen Besuch von Präsident Moon Jae-in anlässlich der Olympischen Spiele in Tokio koordinierten.Der japanische Chefkabinettssekretär Katsunobu Kato sagte auf einer Pressekonferenz am Dienstag, die Meldung entspreche nicht der Wahrheit.Die japanische Zeitung „Yomiuri Shimbun“ hatte am Dienstag geschrieben, dass Südkorea Moons Japan-Besuch während der Sommerspiele vorgeschlagen habe und dass Tokio dazu neige, dies zu akzeptieren.Kato lehnte zugleich ab, die heute stattfindende Übung Südkoreas zur Verteidigung von Dokdo zu kommentieren.Er wiederholte dann die Behauptung Japans, dass Dokdo aufgrund historischer Tatsachen und völkerrechtlich eindeutig Japans Territorium sei.Der japanische Außenminister Toshimitsu Motegi dementierte unterdessen vor der Presse südkoreanische Medienberichte, nach denen ein informelles Gipfelgespräch zwischen Südkorea und Japan am Rande des G7-Gipfels vorbereitet worden sei. Das widerspreche der Tatsache, Japan erhebe dagegen deutlich Protest, hieß es.Laut südkoreanischen Berichten hatte Japan ein vorläufig vereinbartes Gipfelgespräch mit Südkorea einseitig abgesagt.