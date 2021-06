Präsident Moon beginnt Staatsbesuch in Spanien

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat einen Staatsbesuch in Spanien begonnen.Nach der Ankunft am Dienstag gab es eine offizielle Begrüßungszeremonie durch König Felipe VI. von Spanien.In ihrem ersten Gespräch seit dem Besuch des Königs in Südkorea im Oktober 2019 wies Moon auf einen trotz der weiten Entfernung aktiven Personenaustausch sowie kulturellen Austausch zwischen beiden Ländern hin. Auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit vertiefe sich, sagte Moon.König Felipe VI. dankte seinem Gast für die frühe Unterstützung bei der Bekämpfung von Covid-19. Seine Teilnahme an einem Jahrestreffen von Spitzenvertretern der spanischen Wirtschaft würde in dieser herausfordernden Zeit angesichts der Pandemie ein positives Signal aussenden, so die Einschätzung des Königs.Im Anschluss besuchte Moon das Rathaus in Madrid, wo ihm Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida den goldenen Schlüssel überreichte, der symbolisch für die Bedeutung des sich ausweitenden bilateralen Austausches stehe. Danach stand ein Abendessen zur Begrüßung Moons auf dem Programm, zu dem König Felipe VI. eingeladen hatte.Am Mittwoch wird Moon den Ministerpräsidenten Pedro Sánchez zu einem Gespräch treffen. Dabei sollen die Zusammenarbeit in der Corona-Krise sowie Zoll- und Wirtschaftsfragen im Mittelpunkt stehen.Auch ein Besuch im Senat ist geplant, ehe Moon in Barcelona an einem Unternehmertreffen teilnimmt.