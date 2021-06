Präsident Moon spricht mit Curevac-Chef über Impfstoffzusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat mit dem Vorstandsvorsitzenden des deutschen Corona-Impfstoffherstellers Curevac, Franz-Werner Hass, über eine Zusammenarbeit gesprochen.In der virtuellen Sitzung berichtete Moon am Dienstag über sein Treffen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel am Rande des G7-Gipfels in Großbritannien. Beide hatten sich darauf verständigt, Deutschlands Expertise bei der Impfstoffentwicklung und Südkoreas Produktionskapazitäten zusammenzuführen.Südkorea wolle ein globales Impfstoff-Drehkreuz werden und für die Überwindung der Pandemie mit Deutschland und anderen Ländern aktiv kooperieren. Hass habe Unterstützung für Südkoreas Drehkreuz-Pläne geäußert, teilte das südkoreanische Präsidialamt mit.Südkorea und das deutsche Unternehmen wollten ihre Diskussionen über eine Zusammenarbeit fortsetzen, hieß es weiter.Curevac will nach Pfizer/Biontech und Moderna als dritter Hersteller einen auf mRNA basierenden Impfstoff auf den Markt bringen. Dieser wird zurzeit in einer Phase-3-Studie auf seine Wirksamkeit getestet.