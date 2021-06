Nordkoreas Machthaber beruft Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei ein

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat eine Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei einberufen.Das berichtete KCNA, die staatliche Nachrichtenagentur des Landes, am Mittwoch. Die dritte Plenarsitzung sei tags zuvor unter Kims Leitung eröffnet worden.Kim habe gesagt, dass verschiedene Schwierigkeiten, die zurzeit vor seinem Land lägen, im Prozess der Umsetzung nationaler Pläne und politischer Aufgaben für Einseitigkeit gesorgt hätten. Er habe neben verschiedenen anderen Herausforderungen die Nahrungsmittelknappheit, Covid-19 und anti-sozialistische Praktiken erwähnt.Die sich verschärfende Nahrungsmittelsituation sei zum Teil den Taifunschäden im letzten Jahr geschuldet. Er habe zu Gegenmaßnahmen aufgerufen, während er gleichzeitig die Aufrechterhaltung eines "perfekten anti-epidemischen Staates" angeordnet habe.In Bezug auf wirtschaftliche Probleme und das Auskommen der Menschen würden in der Plenarsitzung Maßnahmen diskutiert und beschlossen, um in der vorherrschenden Situation kraftvoll und einwandfrei wichtige staatliche Arbeiten voranzubringen, meldete KCNA und wies darauf hin, dass das Treffen fortgesetzt werde.Beobachter spekulieren, dass Pjöngjang in der Sitzung eine offizielle Antwort auf die überarbeitete Nordkorea-Politik der US-Regierung geben könnte. Demnach setzten die USA weiter auf Verhandlungen mit Nordkorea.