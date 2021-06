Präsident Moon äußert in Österreich Erwartung für Nordkorea-Besuch des Papstes

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in hat beim Besuch eines Klosters in Österreich seine Erwartung für einen baldigen Nordkorea-Besuch von Papst Franziskus zum Ausdruck gebracht.Die entsprechende Äußerung habe Moon gemacht, als er am Dienstagvormittag (Ortszeit) das Stift Heiligenkreuz besucht habe, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes Park Kyung-mee mit.Bei seinem Vatikan-Besuch 2018 habe Papst Franziskus seinen Vorschlag für einen Nordkorea-Besuch akzeptiert und den Willen geäußert, für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel Brücken zu schlagen. Der Nordkorea-Besuch des Papstes sei noch nicht zustande gekommen, er erwarte jedoch, dass es bald dazu kommen werde.Moon und seine Frau Kim Jung-sook besuchten die Anlage gemeinsam mit dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und seiner Frau Doris Schmidauer. Sie wohnten einem Konzert an einer Orgel mit Gesang der Mönchsschola bei. Anschließend gab es eine Führung durch das Kloster.Moon sagte Abt Maximilian Heim, dass die katholische Kirche in Zeiten der Not und Leiden eine Hoffnung für die Menschheit geworden sei. Er bat um Gebete, damit die gesamte Menschheit in einer wegen Covid-19 schwierigen Zeit mit Solidarität und Liebe einander helfen und die Zeit mit Weisheit überwinden könne.Moon ist Katholik, sein Taufname ist Timoteo.