Auslieferung von Corona-Impfstoff von Moderna genehmigt

Das letzte Zulassungsverfahren für den Covid-19-Impfstoff von Moderna in Südkorea ist abgeschlossen worden.Das Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit teilte mit, dass es am Dienstag die Auslieferung von 55.000 Impfdosen von Moderna genehmigt habe.In dem Verfahren erfolgt noch einmal eine Qualitätsprüfung je Produkteinheit, bevor das Produkt in Umlauf gebracht wird.Mit dieser Zulassung werden Impfungen mit dem Moderna-Vakzin noch diese Woche beginnen.Die Impf-Taskforce plant, die erste Lieferung des Moderna-Impfstoffs für die Impfung von Gesundheitsdienstleistern in Krankenhäusern unter 30 Jahren einzusetzen.Die Regierung hatte sich über einen Vertrag mit Moderna 40 Millionen Impfdosen gesichert. Die ersten 55.000 Dosen waren am 1. Juni in Südkorea eingetroffen.