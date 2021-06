Unternehmerverband fordert von Süd- und Nordkorea Dialog für Normalisierung von Industriekomplex Kaesong

Photo : YONHAP News

Der Verband von im innerkoreanischen Industriekomplex Kaesong angesiedelten Unternehmen hat Süd- und Nordkorea aufgefordert, sich aktiv auf Gespräche für die Normalisierung der Industriezone einzulassen.Die entsprechende Forderung unterbreitete Verbandschef Lee Jae-cheol am Dienstag anlässlich des 21. Jubiläums der Gemeinsamen Erklärung Süd- und Nordkoreas vom 15. Juni, die beim ersten innerkoreanischen Gipfel im Jahr 2000 veröffentlicht worden war.Die Industriezone Kaesong, die als Frucht der Gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni ins Leben gerufen worden sei, sei seit mehr als fünf Jahren geschlossen. Dies habe zu enormen Schäden geführt und die Existenz von Unternehmen werde täglich bedroht, sagte er auf einer Pressekonferenz in der südkoreanischen Grenzstadt Paju.Er forderte die Regierungen Süd- und Nordkoreas auf, aktiv und sofort Diskussionen über eine Wiederherstellung und Normalisierung der Industriezone aufzunehmen, auch wenn es jetzt zu spät sei.Er teilte die Absicht mit, nordkoreanischen Arbeitern in der Industriezone und ihren Angehörigen 1,1 Millionen Masken, die von Kaesong-Unternehmen hergestellt wurden, und weitere Güter zur Seucheneindämmung bereitzustellen. Damit sollte eine Gelegenheit für die Wiederaufnahme des Dialogs geschaffen werden.Lee fügte hinzu, er denke, dass ein kleiner, aber bedeutungsvoller Anfang wichtig sei. Er hoffe, dass der Tat der Kaesong-Unternehmen humanitäre Handlungen von zivilgesellschaftlichen Organisationen im In- und Ausland folgen würden und dass sich die internationale Gemeinschaft stärker für die Angelegenheit interessieren werde.