Südkoreas Premier verspricht bei UNGC-Gipfel größere Entwicklungshilfe für grüne Wende

Ministerpräsident Kim Boo-kyum hat versprochen, dass Südkorea seine öffentliche Entwicklungszusammenarbeit für die grüne Wende ausbauen wird.Die entsprechende Äußerung machte er am Dienstag in seiner Grundsatzrede beim virtuellen Gipfel des United Nations Global Compact (UNGC).Südkorea werde bei einer Reaktion auf die Klimakrise auf globaler Ebene die Rolle eines Brückenkopfes zwischen Industrie- und Entwicklungsländern spielen, sagte er.Kim betonte die Notwendigkeit einer gemeinsamen Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf die Klimakrise. Dank der Entwicklung von Impfstoffen sei das Ende eines langen Tunnels namens Covid-19 sichtbar. Jedoch würden eine grundlegende Reflexion der gesamten Menschheit und ihre Tatkraft für die Umwelt und Zukunft der Menschheit anlässlich der Infektionskrise noch stärker verlangt, hieß es.Der UN Global Compact ist die weltgrößte Initiative von Unternehmen, internationalen Organisationen und Bürgerorganisationen für die Förderung der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Anti-Korruption. Über 13.000 Unternehmen in 161 Ländern sind Mitglied.