Fußball: Olympia-Auswahl gewinnt Testspiel gegen Ghana mit 2:1

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußballnationalmannschaft für die Olympischen Spiele in Tokio hat ein Testspiel gegen Ghana mit 2:1 gewonnen.Es war der letzte Test vor der Bekanntgabe des Olympia-Kaders.Im WM-Stadion von Jeju trafen am Dienstag für den Gastgeber Jeong Woo-yeong und Lee Dong-jun. Joselpho Barnes erzielte einen Treffer für Ghana.Bereits drei Tage vorher hatten beide Teams ein Freundschaftsspiel gegeneinander bestritten, das Südkorea mit 3:1 gewann.Trainer Kim Hak-bum wird bald die 18 Spieler benennen, die mit nach Tokio reisen. Im Juli absolviert die Mannschaft in Südkorea noch ein letztes Testspiel, ehe sie am 17. Juli nach Japan aufbrechen wird.Laut dem Verband KFA soll der Kader am 30. Juni bekannt gegeben werden, der Termin könne sich aber auch noch ändern.