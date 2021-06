Südkorea meldet 545 neue Covid-19-Fälle – Zahl der Erstgeimpften erreicht 13,2 Millionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf über 500 gestiegen, nachdem sie an zwei Tagen in Folge im 300er-Bereich gelegen hatte.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 545 Neuansteckungen nachgewiesen, darunter 522 lokale und 23 eingeschleppte Fälle.Die Zahl der Corona-Toten stieg um einen auf 1.993. Die Letalitätsrate liegt bei 1,34 Prozent.Am Dienstag erhielten 617.000 Menschen ihre erste Impfung gegen Covid-19. Die Zahl der Erstgeimpften stieg damit auf knapp 13,22 Millionen, 25,7 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes.Es wurden 6.770 weitere Fälle von unerwünschten Reaktionen nach einer Impfung gemeldet, die Gesamtzahl solcher Fälle kletterte auf 53.700. Davon stieg die Zahl der Fälle einer möglichen Anaphylaxie um 24 auf 343. Die Zahl der Todesfälle nach einer Impfung nahm um 20 auf 261 zu.