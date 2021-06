Konsulat in New York bildet Arbeitsgruppe wegen Quarantänebefreiung für im Ausland Geimpfte

Photo : YONHAP News

Südkoreas diplomatische Vertretungen ergreifen Maßnahmen angesichts der Entscheidung der Regierung, ab Juli im Ausland gegen Covid-19 Geimpfte von einer Selbstquarantäne nach der Einreise zu befreien.Das gilt unter anderem für Geimpfte, die für ein Zusammenkommen mit ihren direkten Angehörigen nach Südkorea reisen.Das Generalkonsulat in New York kündigte am Dienstag (Ortszeit) an, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die für die Ausstellung von Bescheinigungen für die Quarantänebefreiung zuständig sein werde. Ein solches Zertifikat könne für Geimpfte erteilt werden, die ihre direkten Angehörigen in Südkorea besuchen wollen.Das Generalkonsulat will ab 1. Juli, an dem die neue Regelung in Kraft tritt, per E-Mail Anträge für eine Quarantänebefreiung entgegennehmen.Die Bildung einer Taskforce wurde angesichts der großen Nachfrage nach Südkorea-Besuchen beschlossen.Unterdessen forderte eine Organisation von Koreanern in den USA, den Nutznießerkreis auszuweiten. Choi Yoon-hee, Vorsitzende eines Verbandes von koreanischstämmigen Eltern in New York, kritisierte, dass die Geschwister nicht in den Kreis der Familie aufgenommen wurden, für deren Besuch eine Quarantänebefreiung gewährt wird. Sie forderte zudem, auch bereits nach Südkorea eingereiste geimpfte Koreanischstämmige aus den USA von der Selbstquarantäne zu befreien.