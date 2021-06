Vietnam erreicht erstmals letzte Qualifikationsrunde für Fußball-WM

Photo : YONHAP News

Vietnam hat zum ersten Mal die entscheidende Qualifikationsrunde für die Fußball-Weltmeisterschaft erreicht.In der zweiten Runde der Asien-Qualifikation für die WM 2022 verlor die Nationalmannschaft unter Trainer Park Hang-seo am Dienstag (Ortszeit) in Dubai ihr letztes Spiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 2:3.Vietnam wurde Gruppenzweiter, konnte jedoch mit einer Wild Card für die fünf besten Gruppenzweiten die letzte Runde erreichen. Außer Vietnam konnte kein anderer Teilnehmer aus Südostasien auf diese Weise weiterkommen.Der südkoreanische Cheftrainer Park hatte das Spiel von der Tribüne aus verfolgen müssen. Daher stand sein Assistent Lee Young-jin an der Seitenlinie.