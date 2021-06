Präsident Moon beginnt Staatsbesuch in Spanien

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat einen Staatsbesuch auf Einladung von König Felipe VI. in Spanien begonnen.Moon ist der erste Staatsgast, den Spanien seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie empfängt.Beide Staatschefs trafen sich am Dienstag (Ortszeit) 20 Monate nach dem Südkorea-Besuch von König Felipe VI. Sie schritten eine Ehrengarde am Königlichen Palast in Madrid ab.Anschließend besuchte Moon das Rathaus in Madrid, wo ihm Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida einen goldenen Schlüssel schenkte. Der goldene Schlüssel symbolisiere, dass die Tür der spanischen Hauptstadt immer geöffnet sei, sagte der Bürgermeister.Moon antwortete, er wolle mit dem Schlüssel die Tür für die Bewältigung von Covid-19 öffnen.Am Abend fand ein von König Felipe VI. veranstaltetes Staatsbankett statt. Er sagte, dass der Film „Parasite“ und die K-Pop-Band BTS in Spanien beliebt seien. Moon wies auf die Popularität der spanischen Küche und des Fußballs in Südkorea hin und betonte die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern.Er und die Bürger Koreas seien davon überzeugt, dass Spanien erneut eine großartige Errungenschaft erzielen werde. Als Freund mit einer 70-jährigen Freundschaft sei man bereit, die entsprechende Reise zu begleiten.Am Mittwoch wird Moon mit Ministerpräsident Pedro Sánchez zu einem Gespräch zusammenkommen. Dabei wird die Förderung der Gesundheitskooperation für die Überwindung von Covid-19 voraussichtlich den Schwerpunkt bilden. Auch werden Maßnahmen zum Ausbau des Handels und der Investitionen sowie die Zusammenarbeit in umweltfreundlichen Zukunftsindustrien zu den wichtigen Gesprächsthemen zählen.Ein leitender Beamter des Präsidialamtes in Seoul äußerte die Erwartung, dass der Besuch die Gelegenheit für die Verstärkung der strategischen Partnerschaft mit Spanien bieten werde.Es wird erwartet, dass Südkorea während der Visite nach Wegen suchen wird, um gemeinsam mit Spanien, Nummer zwei beim Volumen der erhaltenen Bauaufträge im Ausland, mehr Bauprojekte in Übersee durchzuführen.